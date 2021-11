Un albergo nel palazzo seicentesco in via Pessina

Restauro conservativo

Roberto Herklotz è proprietario con il fratello di un antico edificio vuoto da un ventennio: Vuole rimetterlo a nuovo e tornare a insediarvi un’attività alberghiera con un caffè aperto alla popolazione - «Per me il palazzo è un godimento visivo, e lo sento come il mio angolino di Lugano: per questo voglio conservarlo»