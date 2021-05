La pubblicazione dello storico mensile la VOCE di Castagnola e del Ceresio sarà sospesa definitivamente con il prossimo numero di giugno. Lo comunica la direttrice di redazione Daniela Scopazzini-Gianinazzi, spigando che la decisione è stata presa dall’editore. Nella nota di legge: «Tale scelta, che esula dalle nostre volontà redazionali, è dovuta a diverse circostanze deficitarie in cui versa la nostra rivista da diverso tempo, accentuate dalla pandemia che ha compromesso pure il mercato pubblicitario, linfa vitale per chi opera in questo settore. Nell’intento tuttavia di non tralasciare nulla affinché la nostra amata VOCE possa sopravvivere, stiamo valutando l’ipotesi di farci carico della testata. Affinché questa remota e quasi utopica possibilità possa concretizzarsi, necessiteremo di uno o più sponsor che ci permettano di assorbire parte dei costi: per questo motivo facciamo appello a coloro che fossero interessati a percorrere con noi questo cammino, di contattarci [email protected] o telefonicamente allo 091 971 00 68. Da subito, in tal caso, saremo pronti a ripartire con l’entusiasmo che ci ha contraddistinto finora. Ogni vostro suggerimento in merito, idea o disponibilità è certamente più che ben accetto». Scopazzini-Gianinazzi prosegue: «Ricordiamo che la VOCE in tutti questi anni è stata gestita facendo capo ad amici e conoscenti, agli abbonati ed ai collaboratori e redattori che hanno prestato la loro opera appassionata accettando unicamente un irrilevante “rimborso spese” per l’espletamento amatoriale della loro attività giornalistica. Benché il nostro mensile sia storico (fondato dall’ing. Franco Ender senior nel lontano 1952 - a gennaio 2022 avremmo compiuto settant’anni) da allora ci siamo evoluti nei contenuti man mano che i tempi lo richiedessero, passando da semplice contenitore di notizie spicciole destinate alla comunità dell’allora Comune di Castagnola (come era giusto all’inizio di questa impresa), a veicolo di più notizie culturali o approfondimenti vari, con un occhio di riguardo sempre alle nostre origini, anche attraverso la poetica espressa in italiano e, per noi estremamente importante, in vernacolo, con la speranza e presunzione di suscitare un minimo d’interesse, chissà mai, anche verso i nuovi abbonati.