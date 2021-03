Da Franco Battiato e Alice a Ezio Bosso per arrivare a Daniele Finzi Pasca e alla sua compagnia di equilibristi della fantasia. Quattro artisti – per citarne solo alcuni - di caratura internazionale e di discipline diverse che durante i 5 anni di esistenza del LAC ne hanno calcato il palcoscenico, per introdurre il bilancio 2019/20 del polo culturale, che dall’inaugurazione nel 2015 ha accolto oltre 1 milione di visitatori. «Un successo straordinario», il commento del presidente di Lugano Arte e Cultura e capodicastero cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco, per un polo culturale «esito di una visione forte della Città, che fonda il suo successo sulla compresenza di tre mondi», gli ha fatto eco il direttore generale Michel Gagnon, in occasione della conferenza stampa svoltasi ieri in un...