Ladro di champagne condannato a diciotto mesi

Prima dovrà scontare diciotto mesi di carcere e poi rimanere per cinque anni fuori dalla Svizzera, dove vive con la moglie e tre figli. È il conto presentato dalla giustizia a un quarantasettenne italiano che si è reso protagonista di vari reati: furto, violazione di domicilio, falsità in documenti, guida nonostante la revoca della patente, infrazione e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. A condannarlo, oggi a Lugano, è stato il giudice Amos Pagnamenta, che ha accolto integralmente la richiesta di pena del procuratore pubblico Daniele Galliano. Tra le ruberie dell’imputato spicca una certa predilezione per lo champagne, e non di scarsa qualità: Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon. Per il resto si appropriava di denaro contante e di oggetti vari, in particolare smartphone e orologi. Ma i furti non erano, se così possiamo dire, la sua unica dipendenza. L’imputato infatti non ha potuto fare a meno di assumere il Dormicum (un sedativo) in quantità maggiori di quelle prescrittegli dal medico. Per fare ciò ha allestito delle ricette fasulle grazie alle quali otteneva il medicamento in farmacia. Tutto questo in complicità con una donna con la quale divideva poi le pastiglie. A un certo punto, durante il processo, il quarantasettenne si è spinto a dire che il Dormicum gli facesse venire voglia di commettere i citati furti, ma Pagnamenta lo ha troncato all’istante: «Su quali basi scientifiche dice questo?» gli ha chiesto sarcastico il giudice, un po’ infastidito in generale dall’atteggiamento dell’accusato in aula. «Continua a commettere sempre gli stessi reati nonostante i suoi numerosi precedenti» ha commentato il procuratore Galliano. L’avvocato difensore Stefano Pizzola, chiedendo di non espellere il suo assistito e di condannarlo al massimo a 12 mesi, ha invece parlato di reati «sciocchi, al limite del caricaturale. Non voglio sminuirne la gravità - ha precisato il legale - ma vanno messi nella giusta prospettiva. E la sua dipendenza dal farmaco ha fatto sì che la ragionevolezza, in quei momenti, non fosse presente». A fine dibattimento, l’accusato ha detto di volersi disintossicare, trovare un lavoro e fare una vita normale con la propria famiglia, ma per i prossimi sei anni dovrà saldare i suoi debiti con la legge. Poi dipenderà tutto (tanto) da lui.