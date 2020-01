Vent’anni di società, oltre un secolo di storia del trasporto pubblico nel Luganese (nel 1886 entrò in funzione la funicolare alla Stazione, nel 1894 nacque la Società luganese dei Tramway elettrici e vennero attivate le prime 3 linee) e un futuro ancora più capillare nella rete ed efficiente nel servizio. Sabato, al padiglione Conza, la Trasporti Pubblici Luganesi SA ha festeggiato con tutti i suoi dipendenti – circa 200 presenti al pranzo – il passaggio avvenuto appunto nel 2000 da società municipalizzata (Actl) a company a partecipazione pubblica, con un indirizzo manageriale ed esecutivo più indipendente. Una trasformazione giuridica ed amministrativa – nell’azionariato e nel Consiglio di amministrazione della società sono confluiti altri enti pubblici come il Cantone e i Comuni della cintura urbana serviti, che contribuiscono al suo finanziamento – che s’è rivelata necessaria per una moderna società di trasporti e vincente dal profilo dell’operatività. Una metamorfosi che ha reso più snella l’azienda in cui la Città continua ad avere la maggioranza, ha sottolineato il presidente del CdA e municipale Angelo Jelmini nel breve momento ufficiale che ha accompagnato i festeggiamenti. Una trasformazione che ha portato benefici anche al personale, come ha ricordato Jelmini: «Adesso la TPL ha un contratto collettivo di lavoro e questo le permette di essere all’avanguardia anche nel settore occupazionale, in particolare dal punto di vista delle offerte e della formazione».

Numeri in crescita

D’altra parte i numeri, che scorrevano in un maxi-schermo alle spalle del palco, lasciano intendere che la svolta societaria degli autobus cittadini era quanto mai necessaria: sono stati 13 milioni gli utenti che nel 2019 hanno utilizzato i mezzi dell’azienda con 2,7 milioni di chilometri percorsi sulle attuali 15 linee (che comprendono 285 fermat) e un parco veicoli di 74 autobus. Cifre destinate ad aumentare a fine anno con l’entrata in vigore del nuovo orario – in contemporanea con l’inaugurazione della galleria ferroviaria del Monte Ceneri – che comporterà un ulteriore e significativo potenziamento del servizio, con l’assunzione, già in atto, di una trentina di nuovi autisti e l’ampliamento della flotta di bus. «Senza dimenticare – ha ricordato alla platea Jelmini – che nel giro di una decina d’anni la TPL, insieme alle Ferrovie Luganesi (FPL), gestirà anche il collegamento tram-treno con il Vedeggio e il Basso Malcantone: un’opera che rivoluzionerà il trasporto pubblico di tutto l’agglomerato». A questo proposito, in assenza del direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, è toccato al suo funzionario, Martino Colombo, rassicurare dipendenti e autorità presenti sull’iter in Parlamento dei crediti previsti per il potenziamento della rete di trasporti luganese nell’ambito del Programma d’agglomerato: «Entro quest’anno – ha detto Colombo – il messaggio per complessivi 65 milioni di contributo cantonale sarà presentato in Gran Consiglio».

La torre di controllo

Nel frattempo, come hanno ricordato nei loro interventi sia Jelmini sia il direttore della TPL Roberto Ferroni, che per primo ha fatto gli onori di casa, non s’è rimasti con le mani in mano: è stata infatti inaugurata la nuova centrale operativa di Pregassona che gestisce sia i servizi esterni e del traffico, sia i tre impianti delle funicolari Lugano-Stazione e Monte Brè, che i quattro Park&Ride cittadini (Fornaci, Cornaredo Stadio Est, ex Termica e Resega). La centrale, che è una sorta di torre di controllo per gli autobus, è collegata a tutti i veicoli dell’azienda tramite GPS con un server che a sua volta è in rete con i pannelli informativi presenti alle singole fermate.

«Mettetevi comodi»

Attraversare la Città e la cintura in bus, insomma, è tutto un altro viaggiare rispetto al frenetico e oltretutto inquinante traffico privato. Lo ha ricordato il sindaco di Lugano Marco Borradori al termine della parte ufficiale della festa per il ventesimo compleanno della TPL. «L’automobile è fantastica, ci permette una grande libertà, ma a Lugano, come dimostra la crescita e la qualità dei servizi del suo trasporto pubblico, possiamo farne anche a meno, utilizzando di più e meglio i bus e, mi auguro tra pochi anni, il tram-treno che collegherà la periferia al centro cittadino. Più trasporto pubblico non solo per una questione ambientale, che comunque è importante oggi e ancor di più in futuro, ma anche – ha concluso il sindaco – per tornare ad assaporare le bellezze della nostra città, riscoprendone alcuni scorci stando comodamente seduti, socializzando con il vicino, sfogliando un giornale, un libro, o anche solo osservando un panorama che, lo voglio sottolineare, tutto il mondo c’invidia».

