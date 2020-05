La strada cantonale via lungolago Motta a Melide sarà chiusa alla circolazione per lavori di pavimentazione da lunedì 11 a sabato 16 maggio 2020 tutte le notti tra le 21.00 e le 6.00. Lo comunica in una nota la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio. I comuni di Morcote e Vico Morcote saranno accessibili da Grancia - Barbengo. Il DT invita l’utenza a prestare attenzione alla segnaletica esposta sulla strada.