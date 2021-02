«Un gioco d’incastri per essere efficaci, efficienti e dare il meno fastidio possibile». Il capodicastero Michele Bertini inquadra così la richiesta di credito di 3,7 milioni per una serie di lavori alle sottostrutture del Centro. Si tratta d’interventi aggiuntivi a quelli previsti nel progetto da 8,5 milioni che ha portato ad aprire (nel senso fisico del termine) degli ampi tratti del cuore pedonale di Lugano con l’obiettivo di sistemare le canalizzazioni e di realizzare un nuovo arredo urbano (con elementi come la fontana di piazzetta della Posta). I lavori iniziati nei giorni scorsi in via Pretorio rientrano in questo cantiere, ma sono altri gli interventi per i quali il Municipio coinvolge il Consiglio comunale. Una volta approvato dal Legislativo, il primo progetto era stato sottoposto...