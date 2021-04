A partire da lunedì 19 aprile fino al 19 giugno si svolgeranno i lavori per la posa della pavimentazione fonoassorbente a partire dall’incrocio di via Riva, fino a dopo l’incrocio con via Motta lungo la via Clemente Maraini, a Lugano. A renderlo noto è il Dipartimento del territorio. I lavori saranno eseguiti di notte da lunedì sera a sabato mattina tra le ore 20 e le ore 06. Alcuni lavori preparatori potranno essere eseguiti di giorno nel caso in cui l’esecuzione diurna non causi perturbazioni al traffico. Il traffico sarà gestito tramite semaforo o agenti di sicurezza. Gli utenti sono quindi invitati a seguire la segnaletica esposta e, nel limite del possibile, a usufruire di percorsi alternativi, inoltre a prestare la massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei lavori per la sicurezza degli addetti ai lavori.