«Non si può mai stare tranquilli: dici una parola sbagliata e il licenziamento è servito». Inizia così il racconto adirato e a tratti commosso di un ex dipendente di Philipp Plein che descrive la situazione vissuta nella casa madre luganese dello stilista tedesco. Insieme a lui, altri due ex dipendenti hanno deciso di raccontarci la loro esperienza. Tutti ci hanno chiesto, comprensibilmente, di mantenere l’anonimato. Dalle loro rivelazioni emerge un quadro in cui regna la paura di essere licenziati dall’oggi al domani e in cui «i dipendenti subiscono insulti gratuiti in riunione, davanti a tutti», come spiega il nostro primo interlocutore. «Sembra che a Plein piaccia far sentire male le persone che lavorano per lui: dal top manager alla centralinista, passando per il fornitore. Ha bisogno della...