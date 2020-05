La montagna adesso è meno lontana. Il bel tempo, unito a quella voglia di luoghi alti e aperti che è stata repressa durante la quarantena, sta portando diverse persone in quota. Chi per una passeggiata, chi per una pedalata, chi per gustare un buon piatto in mezzo alla natura. E la natura delle valli di Lugano è una bella tentazione per chi abita o alloggia nel distretto. Ma se prati, boschi, rocce e ruscelli sono sempre lì, pronti e incuranti delle vicende umane, le strutture ricettive si stanno ancora arrovellando per capire come accogliere al meglio gli escursionisti e risolvere i grattacapi organizzativi creati dalla pandemia.



Quella doppia identità

Fra chi non è ancora ai blocchi di partenza figura la capanna del Monte Bar, anche se in questo caso il coronavirus c’entra relativamente. A fine maggio infatti, dopo sei mesi di gestioni, i guardiani Martin Meiler e Mandy Warnke dovranno riconsegnare le chiavi alla sezione ticinese del Club Alpino, che ha rescisso il contratto a causa di divergenze nella conduzione del rifugio, o del ristorante. Il punto è proprio questo. Senza entrare nei dettagli della disputa con i guardiani, il problema cronico della «capanna dei luganesi» sembra proprio essere la sua identità: alcuni la vorrebbero più montana, altri più cittadina. Unendo virtualmente i desideri di tutti, dovrebbe essere un luogo dove godersi un’atmosfera antica ma non senza certe comodità moderne, dove assaporare un piatto tipico ma con quel tocco in più e senza spendere tanto, dove potersi rilassare ma senza aspettare troppo per essere serviti. Una bella sfida per chi tiene il timone. La domanda sorge spontanea: la clientela, mediamente, non è un po’ viziata? Edo Bulloni, membro di comitato del CAS, la vede in modo pragmatico: «Sul Bar sale una gran varietà di persone: dalle famiglie con il passeggino, al gruppo di escursionisti, agli appassionati di mountain bike». Pubblici diversi, sensibilità diverse. «Qualcuno di non contento ci sarà sempre - constata Bulloni - Ora non vogliamo sbagliare la scelta dei prossimi gestori». Qualche interessato si è manifestato e il Club è ottimista. «Dopo la partenza, a fine mese, dei guardiani attuali vorremmo aprire al più presto, ma dovremo dare il tempo ai nuovi di organizzarsi. L’idea è quella di avere tutto pronto per fine giugno». In ogni caso sarà una stagione anomala, per tutti.



Telefonate incoraggianti

«Dobbiamo capire come muoverci con i pernottamenti - racconta Francesco Barbetta, gestore insieme al padre della Capanna San Lucio (quella svizzera) - Prima della pandemia avevamo avuto diverse richieste, poi disdette, e alcuni hanno richiamato». La riapertura è avvenuta lunedì 11 e finora c’è stato un discreto movimento. «Ci siamo preparati posizionando i disinfettanti e spostando tutti i tavoli per rispettare le distanze» conclude Barbetta. Non è invece ancora aperta la Capanna Pairolo, come spiega la titolare Christine Sertori: «Se tutto andrà bene lo sarà per Pentecoste, altrimenti ai primi di giugno. Stiamo preparando il piano di protezione». Problemi che fino a lassù non erano mai saliti. «È un po’ stressante, sarà davvero una stagione molto particolare, comunque ci sono buoni segnali: diversi ticinesi hanno telefonato per venire a pranzo o a pernottare». «Di persone in giro ce ne sono - conferma Fabio Continati, guardiano della Capanna Alpe Bolla - bisogna capire se si fermano e come organizzarsi con i posti a sedere». Là le prime prenotazioni sono per fine giugno, ma l’apertura è prevista per il 1. dello stesso mese, «quasi certamente». «Quando su sei mesi di lavoro uno è già andato... - commenta Continati - il cuore è in pace: sarà un anno diverso». L’umore insomma è un po’ giù, ma gli amanti della montagna stanno tornando su.