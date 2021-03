La ditta Le Charme Group di Sessa, azienda concessionaria dei sanificatori Aerus, ha deciso di donare alla Clinica Luganese Moncucco un dispositivo per la sanificazione e purificazione dell’aria. Le Charme Group condivide con la Moncucco l’obiettivo comune di salvaguardare la salute dei pazienti e degli operatori sanitari in questa difficile lotta contro il coronavirus. Il sanificatore Beyond Guardian Air che è stato donato al centro COVID del Luganese è un dispositivo per la sanificazione e purificazione dell’aria e delle superfici in ambienti chiusi con garanzia Space Technology Certification, il programma di certificazione creato in collaborazione con la NASA. Il Beyond Guardian Air grazie alla sua tecnologia Active Pure protegge aria e superfici distruggendo i composti organici volatili, i batteri, i virus, le polveri e i funghi attraverso il filtraggio continuo delle particelle dell’aria, senza utilizzare nessuna forma di ozono. Le Charme Group coglie l’occasione per ringraziare la direzione della Clinica Luganese Moncucco e i membri dell’Unione Cristiana Imprenditori Ticinesi per la collaborazione.