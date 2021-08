(Aggiornato alle 18.35) Malgrado la presa a carico immediata, le condizioni cliniche dell’onorevole Marco Borradori restano molto critiche e al momento la funzione cardiocircolatoria è totalmente dipendente da un sostegno meccanico extracorporeo. Lo fa sapere in una nota il Cardiocentro Ticino. La prognosi permane quindi estremamente riservata.

Marco Borradori è stato ricoverato in ospedale verso le 13 di oggi a causa di un arresto cardiaco non testimoniato (significa che nessuno era presente al momento del fatto) occorso durante un allenamento di jogging. Il sindaco di Lugano, che è stato assistito da passanti, è stato immediatamente preso a carico dal team multidisciplinare del Cardiocentro. In una nota dello stesso ospedale si legge: «Definito un bilancio cardiaco, è stato messo rapidamente a beneficio di assistenza cardiaca meccanica. Le condizioni del sindaco sono apparse da subito critiche e la prognosi è da considerarsi estremamente riservata».