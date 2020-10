Frank Oerthle, l’executive chef del Ristorante Galleria Arté al Lago di Lugano, che lo ha accolto nella sua cucina e Alessandro Boleso, Chef del ristorante Le Relais all’interno dell’hotel, hanno preparato il pubblico al percorso gastronomico con un aperitivo d’autore. Sette portate, tra cui una dedicata ai formaggi (molto amati dallo chef), hanno letteralmente conquistato il pubblico della kermesse, complice anche il panorama del ristorante, tra i più belli in città. Kuchler, durante il percorso gastronomico studiato per la serata luganese, ha offerto un assaggio del suo stile eclettico di alta cucina, dove si mescolano sapientemente ingredienti provenienti da continenti lontani con ricette classiche della tradizione. Il piatto principale, infatti, è stato uno dei sapori autunnali per eccellenza: sella di cervo austriaco, funghi porcini e verza. Questa particolare edizione del festival enogastronomico, che di solito si tiene in primavera, ha infatti permesso di degustare per la prima volta degli ingredienti stagionali legati all’autunno e che risultano molto apprezzati anche nella loro versione di alta gastronomia.