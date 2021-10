Le emissioni spariscono, la tradizione resta

«Immaginate un’imbarcazione elegante, silenziosa, pulita. Che rispetti l’acqua e, allargando il discorso, l’ambiente. Che, insomma, non inquini. Un battello a zero emissioni, già. Possibile? Sì, eccome. Il progetto, ambizioso, ha un nome: Venti35. La barca, beh, è la Motonave Ceresio 1931. Un battello storico, che solca le acque del Lago di Lugano da oltre novant’anni. E che continuerà a farlo. Grazie a una vera e propria riconversione e, per farla breve, a un motore elettrico». Scrivevamo così lo scorso 14 settembre, in occasione dell’inaugurazione al Padiglione Conza. Una barca a zero emissioni, già. Per giunta sul Ceresio. Una prima assoluta a livello svizzero. Siamo tornati al quartier generale della Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) per conoscere ancora meglio questo gioiello. E per capire quali saranno i prossimi, importantissimi passi. Ne abbiamo parlato con Carlo Maria Acquistapace, direttore commerciale SNL, e Francesco Musto, direttore d’esercizio SNL.