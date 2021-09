Les jeux sont faits. Il nuovo Municipio di Lugano ha terminato la prima seduta dopo il giuramento del subentrante Tiziano Galeazzi . E ha deciso la nuova ripartizione dei Dicasteri. Il vicesindaco Michele Foletti ha assunto la conduzione politica del Dicastero Istituzioni - precedentemente attribuita al compianto sindaco Marco Borradori - mantenendo tuttavia la responsabilità anche della Divisione Finanze. Che viene scorporata dal Dicastero Consulenza e gestione e resta di competenza del vicesindaco, «in considerazione della brevità della legislatura in atto e della necessità di garantire continuità nella regia dell’evoluzione finanziaria comunale, in un periodo particolarmente delicato anche a causa del contesto pandemico». Tiziano Galeazzi prende le redini del Dicastero Consulenza e gestione, che si completa con il Servizio Sicurezza e salute (finora parte del Dicastero Sicurezza e spazi urbani) e il Servizio Statistica urbana (precedentemente parte del Dicastero Istituzioni).

«So che entri in Municipio con soddisfazione ma anche con il cuore gonfio di ricordi e sono certo che saprai essere collegiale, che lavorerai con impegno e che ti troverai bene - ha detto Foletti, rivolgendosi alla «new entry» Galeazzi -. In base alla mia esperienza posso dire che la responsabilità di municipale richiede umiltà, capacità di restare fedeli a sé stessi e disponibilità a collaborare con tutti i colleghi. Restiamo uniti in questa legislatura breve».

L’attribuzione dei Dicasteri è comunque provvisoria, in attesa della proclamazione del sindacato. La nomina del sindaco seguirà, come prevede la Legge elettorale e dei diritti politici, un iter che si aprirà il 6 settembre con la pubblicazione del decreto di convocazione dell’assemblea comunale per la relativa votazione. Se entro il 20 settembre non perverranno altre candidature oltre a quella già preannunciata del vicesindaco, la carica diverrà definitiva con elezione tacita il 4 ottobre. Qualora dovessero invece esserci altri municipali che si candidano, i cittadini saranno chiamati alle urne il 14 novembre.