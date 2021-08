Marco Borradori in Ticino era amato. Lo dimostra la valanga di voti che prendeva ogni volta, sia che si trattasse di venir eletto in Consiglio di Stato, sia che fosse in lista come sindaco di Lugano. Ma lo dimostrano anche le migliaia di post su Facebook e i messaggi di cordoglio inviati alle redazioni dei quotidiani. Impossibile pubblicarli tutti. Impossibile, a dire il vero, pubblicarne anche solo una minima parte. Un sentimento di cordoglio è stato espresso davvero da molti: dal Governo cantonale all’Inter (che lo aveva conosciuto durante il suo ritiro luganese – anche se Borradori era juventino, come aveva commentato scherzosamente lui stesso), dal consigliere federale Ignazio Cassis al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. E poi i pensieri – fiori, sciarpe, lettere, disegni, fotografie – lasciati dai passanti fin da mercoledì sera (da quando alle 18.10 si è saputo della sua morte) attorno al cancello di Palazzo Civico, ma anche alla sede della Lega in via Monte Boglia. Un grande magazzino del centro ha perfino preparato appositamente dei piccoli mazzi di fiore da prendere e poi depositare vicino alla sede del Municipio. Ieri sera poi è stata organizzata una veglia, con l’invito di presentarsi con delle candele o delle fiaccole.

Chiesta una piazza a suo nome

È c’è anche chi già chiede che a Marco Borradori venga dedicata una piazza in città. Per farlo è stata lanciata una petizione online. In questo caso però l’apposita ordinanza comunale parla chiaro: «Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, e ciò per evitare scelte dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa». Occorrerà dunque probabilmente attendere un decennio, ma non è detto che altri Comuni (con ordinanze meno restrittive) non si possano attivare prima.

Una città dai due volti

Come accennato, ieri per tutto il giorno è stato un susseguirsi di persone che si sono recate a Palazzo Civico per dedicare al sindaco scomparso un omaggio o un pensiero, spesso sotto l’occhio curioso dei numerosi turisti presenti in questi giorni in città. In questo senso, ieri, Lugano è stata una città dai due volti, che vedeva mescolarsi nelle strade persone ignare dell’accaduto intente a passeggiare o a rilassarsi ai tavolini dei bar – un’immagine vivace di Lugano che al sindaco piaceva molto, come ci aveva raccontato in una delle tante interviste concesse – e i residenti, che invece erano più raccolti, tanto da riconoscersi e scambiare due battute a voce mesta in questa o quella via.

Corteo silenzioso

Il tutto è poi sfociato nella veglia organizzata per le 20.30. Mentre ai lati di piazza della Riforma i turisti attendevano che si liberasse un posto nei ristoranti e nei bar, un gruppo sempre più consistente di persone con in mano una candela convergeva davanti a Palazzo Civico, luogo dell’appuntamento. Alla manifestazione, organizzata solo poche ore prima grazie al passaparola sulle reti sociali e ad articoli di stampa, hanno preso parte circa duecento persone che, accesi i ceri, si sono recate in corteo verso il LAC, «uno dei posti preferiti della città di Borradori», come ci ha riferito una delle organizzatrici. In testa al gruppo spiccavano due bandiere: quelle della Lega dei ticinesi e quella di un gruppo di tifosi del Football club Lugano, a cui si è dovuto il momento più «vocale» dell’evento, con l’intonazione di un canto da stadio per il sindaco scomparso («Borradori uno di noi») seguito da un applauso che ha coinvolto tutta la piazza.

Oltre i confini

Oltre ad essere riportata da tutti i principali organi di stampa svizzeri, la notizia della morte del sindaco di Lugano ha varcato i confini. Ne hanno scritto tutte le testate delle province di frontiera, dalla «Prealpina» al «Corriere di Como». Anche alcuni media a tiratura nazionale hanno parlato del tragico evento: la scomparsa di Borradori è stata ripresa ad esempio dal «Corriere della Sera», dal «Fatto quotidiano» e dal «Messaggero». Numerosissimi i commenti di cordoglio sui social network per l’«uomo del dialogo», come lo ha definito la «Provincia di Como». Oltre alla valanga di «condoglianze», «riposa in pace» e ai messaggi di vicinanza alla famiglia del sindaco, su Facebook c’è chi ha scritto frasi di apprezzamento come «un signore con la s maiuscola, dentro e fuori dalla politica», «persona di una eleganza intellettuale molto rara di questi tempi», «garbo e buona educazione non sono purtroppo di tutti. Soprattutto nel mondo della politica», «un politico serio e soprattutto un grande mediatore», «addio, con la consapevolezza che noi di persone come te non ne abbiamo molte».

© CdT/Gabriele Putzu

©CdT.ch - Riproduzione riservata