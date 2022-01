È iniziato e si è subito fermato il processo al Tribunale penale federale di Bellinzona (TPF) a carico dell’ex delegato della filiale luganese della banca privata Hottinger, alla sbarra assieme ad altre due persone. Una di esse era assente ingiustificata (ha presentato in extremis un certificato medico) e la giudice Fiorenza Bergomi ha aggiornato a domani mattina il dibattimento. Sarà in ogni caso una lunga faccenda: sono otto i giorni di processo annunciati, con due di riserva. La sentenza è attesa per il 4 febbraio. E lunga è stata anche la fase istruttoria: i fatti sotto esame vanno dal 2006 al 2014 e l’inchiesta è scattata in Italia nella primavera del 2013. Nel 2019 il Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) ha presentato un primo atto d’accusa, rimandato però al mittente dal TPF...