È passato un giorno dalla conferenza stampa in cui il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli ha esposto le direttive per il ritorno a scuola previsto l’11 maggio. La notte non ha però aiutato il sindaco di Lugano Marco Borradori a digerire il boccone del rientro in aula, scelta non condivisa dalla Città. Il Municipio di Lugano si è infatti già rivolto al Cantone chiedendo, in una lettera resa nota ieri, di limitare la presenza nelle sedi scolastiche solo agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di quinta elementare.

«Riapertura delle scuole l’11 maggio. Anche dopo 24 ore rimane in me la delusione per la decisione del Cantone che ha ignorato i suggerimenti di Locarno e di Lugano (e di altri Comuni, del Movimento della scuola, della Lega e di tanti cittadini) per un rientro più prudente. La nostra proposta chiede l’apertura delle sole 5. elementari e dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. Così potremmo continuare a garantire l’insegnamento a distanza per le altre classi e il servizio di accudimento per chi ne ha bisogno. Il tutto nel pieno rispetto della sicurezza dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie. Invece il DECS ha deciso di aprire tutte le classi, inviando un’Ordinanza di 9 pagine di regole, deroghe, contro deroghe, mezze classi, scuola in presenza, mezze giornate... un castello burocratico, per 13 giorni di scuola per allievo, che non sarà semplice mettere in atto in una decina di giorni. Perché l’applicazione e la responsabilità ricadono sugli istituti scolastici, non sul Cantone. Lugano ha 3.700 allievi e 50 sedi.... Secondo me è un azzardo. Ne vale la pena?».