«Un mio parente che non credeva nella reincarnazione era invece convinto che la vita fosse come una treccia formata da sottili fili che si sommano e si intrecciano. La storia di uno si unisce a quella d’altri mille volte ogni giorno e diecimila volte nei sogni la notte. Quando un amico un fratello, anche solo un conoscente parte e vola via, il suo filo non va strappato, bisogna continuare ad intrecciarlo così da terminare i lavori che aveva iniziato, ma soprattutto, bisogna finire i sogni che avrebbe dovuto, se avesse potuto, sognare. Alcuni tra di noi hanno sogni grandi, allegri, pieni di ottimismo, lucidi e belli, sorridenti. Rendono la treccia che siamo felice. Alcuni sognano cose che vanno al di là delle montagne che fanno da contorno al nostro orizzonte. Altri sono gente buona che è una delle pietanze più rare e ricercate nel banchetto di questa vita. Quando volano via amici come questi si sa che ci sarà tanto lavoro da fare. Terminare di sognare quello che avrebbero sognato costerà sudore, entusiasmo e una dose di lucidità e di allegria non comuni. Alcuni correranno per lui, altri passeranno lunghissime serate conversando tra amici, altri scivoleranno al posto suo in modo furtivo dietro le quinte di un teatro per sussurrare “io ci sono”, altri ancora finiranno le frasi che avrà lasciato incompiute. Quando un amico vola via per continuare a tenercelo vicino basta provare a sognare i sogni che avrebbe sognato. Caro Marco un mondo di bene».