Venerdì 11 giugno, domenica 11 luglio. Si inizia a Roma, si termina a Londra. In mezzo, 11 stadi europei. Euro 2020 non vuole più attendere e con lui le 24 nazionali di calcio partecipanti che sono rimaste in panchina per 12 lunghi mesi causa forza maggiore, al netto delle partite di Nations League e delle qualificazioni per i prossimi Mondiali, oltre a tutti i nostalgici che non vedono l’ora di godersi l’atmosfera del calcio giocato dal vivo. Sì, perché il pubblico sarà ammesso sugli spalti, ma in percentuali differenti a dipendenza del quadro epidemiologico e dell’andamento delle vaccinazioni del Paese ospitante.

E alle nostre latitudini l’Europeo ha sempre fatto rima con i tradizionali maxi-schermi nelle fan zone ticinesi, luoghi di ritrovo per migliaia di ticinesi. Migliaia, appunto. Un bel problema di questi tempi, motivo per cui è stato rifilato un cartellino rosso all’installazione a Lugano.

© CdT/Archivio

«Non è un concerto di musica classica»

«Siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato il caso vista l’esperienza degli anni passati - ci dice dispiaciuto il capodicastero Cultura, Sport e Eventi Roberto Badaracco -, è un evento che richiama un tifo, una animosità e una voglia di stare insieme senza distanze che mal si addicono alla situazione epidemiologica e alle normative. Difficilmente ci saremmo immaginati 300 persone sedute a guardare una partita come se fosse un concerto di musica classica». Trecento persone, già. Perché stando alle ultime disposizioni del Consiglio federale, lo ricordiamo, da giugno saranno consentite manifestazioni all’aperto con una capienza massima di pubblico che passerà da 100 a 300.

Poco importa, comunque, perché attorno a Euro 2020 si sarebbero creati altri problemi collaterali, come ad esempio le persone che transitano per le piazze della Città e si fermano, seppur da lontano, a guardare la partita. «Il rischio sarebbe stato di andare incontro a grossi problemi di mantenimento sia di ordine pubblico che delle regole COVID - prosegue Badaracco -, non saremmo riusciti a gestire la situazione e saremmo andati anche incontro a grosse critiche». Inoltre, «abbiamo già annullato eventi come Estival Jazz che avrebbero potuto creare assembramenti, non sarebbe stato coerente installare gli schermi giganti».

Di questi tempi, ormai, a fare la parte dell’arbitro e a dettare le regole del gioco ci sta pensando il virus e per i momenti di condivisione - come può essere Euro 2020 - dovremo ancora attendere.

E le terrazze dei ristoranti?

Ma non tutto è andato perduto, anche se l’atmosfera e le dinamiche sono decisamente differenti. Le piazze luganesi non sono le uniche a trasmettere le partite del torneo. Con la riapertura delle terrazze dei ristoranti anche gli esercenti potrebbero munirsi di uno schermo - decisamente più piccolo - per offrire agli avventori la possibilità di guardare i match. Badaracco, infatti, ci conferma che sono diverse le richieste in questo senso da parte degli esercenti (ndr: i ristoranti sottostanno alle normative di GastroTicino), anche se rimane sempre il solito problema: gli assembramenti. «Il rischio è reale, perché le persone potrebbero fermarsi sulla strada o fuori dal ristorante per vedere la partita, ma in quel caso non potremmo fare niente. Si potrebbe intervenire per impedire la formazione di un assembramento solo se si verificassero problemi di ordine pubblico».

Tutte le varianti in gioco e le ipotesi sono state valutate dalla Città, ma alla fin dei conti ai tifosi spetterà il triste compito di organizzarsi diversamente per supportare la Nati. Anche se un quesito ancora aperto rimane: e i caroselli?

©CdT.ch - Riproduzione riservata