«Piove, senti come piove». Citare Jovanotti è piuttosto scontato. Meno scontate, invece, sono le precipitazioni degli ultimi giorni in Ticino. Ne abbiamo parlato con Luca Panziera di MeteoSvizzera: «La situazione ha avuto una piccola pausa nella notte, anche se non è stata completamente asciutta» dice il nostro interlocutore. «Il tutto è ripreso stamattina presto. Si è formata una linea di temporali stazionari, dapprima sul Varesotto e poi sul Luganese. Ed è quella linea che ha provocato danni. Le precipitazioni, beh, sono state ingenti: sono caduti 55,3 millimetri a Lugano. È una misura elevata, si tratta del terzo valore più alto dal 1981 giusto per dare un’idea. È un qualcosa che, normalmente, capita ogni dieci anni circa». E ancora: «Questa linea era molto limitata, ha coinvolto il Luganese mentre il Mendrisiotto e il Locarnese sono rimasti all’asciutto, sebbene l’alta Vallemaggia cominci a essere interessata e nel pomeriggio sono previsti rovesci anche nel Sopraceneri. Ci vorrà qualche ora prima che cessino le precipitazioni. Al più tardi a metà pomeriggio, ad ogni modo, l’evento cesserà del tutto e avremo qualche schiarita verso sera. Domani invece la giornata sarà praticamente asciutta».