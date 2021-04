Avrebbe fornito le prime (ma sostanziali) confessioni lo storico commerciante di Lugano sospettato dalla Magistratura di aver avuto un ruolo nell’incendio doloso della boutique White di via Nassa a Lugano. Incendio che gli inquirenti hanno fin dall’inizio ritenuto doloso. Stando alla RSI il commerciante - amministratore unico della società che gestisce la boutique ed altri negozi a Lugano - starebbe collaborando. Si sospetta per esempio che l’idea di far sparire i vestiti dalla boutique - per incassare i soldi dell’assicurazione (non necessariamente tramite un rogo) sarebbe venuta da lui e che per questo si sarebbe rivolto a un conoscente (un italiano residente in Italia ma che lavorava a Lugano) che, a sua volta, avrebbe contattato un italiano: l’autore materiale dell’incendio. Autore materiale che è ancora latitante. Per individuarlo verrà probabilmente chiesta la collaborazione delle autorità della vicina Penisola.