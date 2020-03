Pare aver funzionato, l'idea di un gruppo di donne ticinesi. Approfittando della Festa della Donna, tra il 4 e l'8 di marzo, tre amiche, donne che lavorano e si devono barcamenare anche tra le esigenze di una casa e di una famiglia, hanno lanciato una «social challenge»: #stepupgirls, è questo l'hashtag che la definisce.

La «sfida» è legata alla scalinata della Sassellina, che unisce il centro di Lugano e la stazione FFS. Un tappeto rosso, posizionato su una delle rampe, con la scritta della challenge, che in questi giorni ha accolto centinaia di donne che sono passate a farsi un selfie per pubblicarlo sui loro account Facebook, Instagram e Linkedin. Hanno chiesto a gran voce, usando l'hashtag, che si smetta con le mimose e si cominci ad affrontare un tema centrale per il futuro delle donne: il superamento del women salary gender gap.

Infatti, nonostante la centralità delle donne in tutte le aziende dei Paesi occidentali, queste guadagnano mediamente almeno il 20% in meno dei loro colleghi maschi che svolgono un lavoro di pari livello. Il tema è reale e ha una centralità di efficienza economica e parte da un semplice, indiscutibile principio, spiegano le promotrici in una nota: «Una donna, che lavora e viene remunerata come un uomo che effettua la stessa funzione, sarà molto più libera, autorevole ed indipendente di una che viene pagata meno, o che non lavora».

Hanno le idee molto chiare, queste ragazze. La prima, che è una casalinga con due figli, dichiara: «Vogliamo fare in modo che tutte le donne rivendichino quello che è un loro reale diritto attraverso un semplice selfie. Vogliamo così creare un movimento di opinione e fare in modo che tutte le donne “scalino” il loro stipendio, arrivando al livello degli uomini». «Ecco perché abbiamo voluto sfidare le nostre amiche e colleghe a farsi un selfie in un posto simbolo di Lugano», aggiunge la seconda fondatrice, che lavora come dirigente in una società tecnologica ticinese. «Contemporaneamente vogliamo sfidare il mondo, i media e le altre persone a sostenerci nella nostra richiesta di superamento del salary gap. Per questo, abbiamo creato uno spazio fisico nel centro di Lugano, in un punto di grande traffico, con tutte le autorizzazioni comunali e di polizia. Il nostro tappeto in questa settimana ha catalizzato il traffico pedonale: tante donne e ragazze, di diverse estrazioni e culture, si sono fermate, hanno parlate con noi, si sono scattate col proprio telefonino una foto per #stepupgirls, taggando altre tre amiche ed invitandole a fare altrettanto aggiungendoci un testo provocatorio».

Le parole che sono state pubblicate sui social suonano più meno così: «Anch'io penso che sia inutile festeggiare l'8 marzo, se le donne non sono mai pagate quanto gli uomini che svolgono lo stesso lavoro». «Ma ci sono stati anche momenti sorridenti e curiosi», aggiunge la terza organizzatrice, una mamma che si occupa di marketing e ha gestito la logistica dei media. «Abbiamo avuto anche una gatta che ha attraversato il tappeto, si è fermata, si è fatta riprendere, poi, come le altre girls, è tornata alle sue attività. Il video (vedi sotto) che siamo riuscite miracolosamente a girare ha realizzato migliaia di views, per la sua simpatia». E aggiunge: «Il primo selfie in assoluto caricato su Instgram è stato quello di un ragazzo che è passato, ci ha chiesto cosa fosse ed ha postato una bellissima frase: ‘la donna è la vita di ogni uomo’. Se cominciano a pensarla così anche i nostri datori di lavoro, adeguando i nostri stipendi ai loro, avremo raggiunto il nostro obiettivo».

#stepupgirls continua anche olte la festa della Donna. L'appuntamento per le ragazze e le donne che non si sono ancora fatte il selfie sulla scalinata della Sassellina è aperto tutti i giorni fino a domenica 15 marzo. Sulla rampa che costeggia la Cattedrale resterà un Poster con l'hashtag, set fotografico a disposizione di chi vorrà partecipare al challenge delle ragazze che salgono la scala.

