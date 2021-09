Le ragioni del sì al Polo sportivo: «Non c’è un piano B e non possiamo perdere questo treno»

Si riparte. La campagna sul futuro del Polo sportivo e degli eventi - con l’argomento che è già stato sviscerato in lungo e in largo prima del voto in Consiglio comunale e poi durante la raccolta di firme lanciata dal Movimento per il socialismo - torna al centro della politica luganese. Oggi si è presentata l’associazione «Io sostengo il polo», che fino al 28 novembre - giorno della votazione comunale - si batterà per convincere i luganesi ad approvare il maxiprogetto. Il gruppo, capitanato da Eugenio Jelmini, si è presentato alla stampa e unisce rappresentanti delle società sportive e di quasi tutti i partiti. Tra i primi a prendere la parola è stato il direttore del Football Club Lugano Michele Campana, che Cornaredo lo conosce bene. «Il PSE per Lugano non è un lusso, anzi. È un progetto popolare. Il PSE permette di colmare un deficit infrastrutturale che è clamoroso per una città come Lugano e per una regione come il Ticino. Si parla di gigantismo, ma faccio davvero fatica a capire cosa ci sia di lussuoso, di gigante ed esagerato in questo progetto. Oggi abbiamo uno stadio che, se piove, ci piove in testa. Ci sono topi negli spogliatoi, ed è davvero imbarazzante. Arrivano squadre dal resto della Svizzera e a Lugano trovano le trappole per topi in giro per lo stadio». Campana ha ricordato che il Lugano, senza uno stadio a norma, perderà il suo posto in Super League. «Oltre Gottardo ci sono realtà che scalpitano. Che hanno l’infrastruttura (penso per esempio allo Xamax) ma non hanno la squadra nella massima serie. La Lega ci ha dato fiducia per 7 anni», ma prima o poi la fiducia non verrà più accordata.

Poi ha parlato Alessandro Cedraschi, presidente del Lugano Basket, concentrandosi sull’importanza del futuro palazzetto dello sport. Oggi, lo ricordiamo, il club gioca nella palestra dell’Istituto elvetico. «Ma la pratica di sport all’interno di una scuola è ormai qualcosa di obsoleto per i club. Sono spazi concepiti per gli alunni e le squadre devono sottostare ai programmi scolastici» per le partite e gli allenamenti. «Il palazzetto sarà un modo per rendere lo sport ancora più attrattivo per i giovani. Ma anche per gli sponsor. E aumenterà l’interesse mediatico. Senza dimenticare che oggi giochiamo in infrastrutture non più regolamentari e sue terreni da gioco obsoleti, che possono anche nuocere agli atleti. Siamo davvero in ritardo rispetto al resto della Svizzera e al resto del mondo». Monica Fornoni ha poi parlato, come rappresentante della Federale di Ginnastica, a nome degli «sport minori» (parliamo di 140 società), che poi minori in realtà non sono visti i numeri delle persone coinvolte. «A Lugano non esiste la possibilità di organizzare eventi di portata nazionale, ed è un peccato perché spesso le società vivono di queste cose e perché siamo spesso sollecitati in questo senso dalle Federazioni. Non c’è per esempio una palestra tripla con una piccola tribuna ed è incredibile notare come nel resto della Svizzera, anche in luoghi sperduti, infrastrutture di questo tipo si trovino un po’ ovunque».

La ricucitura urbana

Sport, sì, ma secondo il comitato a favore del PSE il progetto andrebbe sostenuto anche per le sue qualità architettoniche. «È un progetto - ha sottolineato Chiara Orelli Vassere (ex deputata in Gran Consiglio) - che viene da lontano e che prevede una ricucitura importante del tessuto urbano, integrando aree oggi poco valorizzate. Perché il quartiere di Cornaredo oggi è caratterizzato da un senso di incompiutezza. Incompiutezza e provvisorietà tipico della periferia. Il Polo risolve questo problema, anche dal punto di vista sociale». «E non dimentichiamo - ha sottolineato Jelmini - che questo progetto, progetto scelto nel 2012 dalla giuria di esperti, è stato giudicato il meno costoso e quello che utilizza la minor superficie, lasciando più spazio al verde». Durante l’incontro hanno preso la parola anche i consiglieri comunali Lorenzo Beretta-Piccoli e Andrea Sanvido. Entrambi hanno ricordato che non esiste un «Piano B». «La Città - ha ricordato Beretta-Picoli - non ha la forza di realizzare questo progetto senza i privati. Non può investire 45 milioni l’anno. L’unico modo per avere il PSE è grazie al finanziamento, simile a un leasing, deciso con i privati».

