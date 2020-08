Le strade di Lugano sembrano dei fiumi quest’oggi, dal tardo pomeriggio, a causa delle forti precipitazioni che da stamattina flagellano il Ticino. Nel filmato inviato da un lettore, si vedono le vie del centro cittadino completamente invase dall’acqua, con i tombini che sembrano piccole fontane. «Lugano così non l’avevo mai vista, ci sono le onde», commenta il lettore, intento a muoversi sui marciapiedi allagati. MeteoSvizzera ha diramato l’allerta 4 per pioggia in gran parte del cantone.