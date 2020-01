C’erano un’intermediaria belga, un mercante d’arte francese e una fondazione americana. Sembra l’inizio di una barzelletta e invece i personaggi in questione sono i protagonisti di un’intricata vicenda sfociata nel penale. Al centro c’è Lugano dove, tramite una società di commercio d’arte, l’intermediaria millantava mandati per la vendita dei dipinti dell’impressionista francese Paul Cézanne. La vicenda si è conclusa oggi davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano, presieduta dal giudice Marco Villa, con la condanna della donna a 12 mesi sospesi per truffa ripetuta e falsità in documenti.

Veniamo ai fatti. Nell’estate del 2016 l’imputata, una 64.enne cittadina belga residente in Francia, aveva fatto credere ad un mercante d’arte parigino che la sua società con sede a Lugano fosse stata incaricata da una fondazione statunitense di vendere delle opere di Cézanne. Si era così fatta versare un acconto da 85 mila euro per l’acquisto, a 85 milioni, del dipinto «La montagne Sainte-Victorie vue des Lauves». Una volta ottenuto il denaro, aveva tentato nuovamente di ingannare il mercante, chiedendogli un altro acconto (sempre dell’1%) di 93 mila euro per acquistare «La Citerne dans le Parc du Château noir». La donna aveva prodotto un documento falso attestante l’autorizzazione conferitale dall’avvocato della fondazione a stelle e strisce, ma il parigino deve aver sentito puzza di bruciato. E il sospetto che l’intermediaria della società luganese non avesse in realtà nessun diritto a vendere le opere dell’impressionista di Aix-En-Provence si è trasformato in realtà. Ora l’uomo, che si è costituito accusatore privato ed era rappresentato dall’avvocato Stefano Ferrari, sarà risarcito: il giudice ha deciso che la donna dovrà ridargli gli 85.000 euro.

Come si legge nell’atto d’accusa firmato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, la donna ha in più occasioni falsificato documenti, apponendo a piacere le firme del gerente della società attività nel settore dell’arte a Lugano, quella di un consulente bancario e quella di un avvocato della fondazione d’arte statunitense. Tra i capi d’imputazione figurano come detto la truffa ripetuta (consumata e tentata), la falsità in documenti (ripetuta), ma anche il riciclaggio di denaro. Infatti, nell’autunno 2016 l’intermediaria aveva fatto confluire diverse migliaia di euro, frutto della truffa ai danni del mercante, su conti esteri. Il tutto con lo scopo, si legge ancora nell’atto d’accusa, «di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro». La donna, difesa dall’avvocato Giovanni Molo, è stata pure condannata per abuso della licenza e delle targhe, guida senza assicurazione e senza licenza.

Questa vicenda di intricato ha avuto anche il processo. Stamattina infatti il giudice lo ha sospeso perché ieri sera era stato avvisato del fatto che l’avvocato Molo aveva revocato il mandato alla cliente. Villa ha chiesto quindi all’imputata di trovare un nuovo legale entro il 4 febbraio. Nel pomeriggio però la nostra redazione è stata avvisata del fatto che il processo aveva avuto luogo qualche ora dopo la sospensione. «Il giudice ha confermato le richieste di accusa e difesa - ci ha detto l’avvocato Molo - e il processo si è svolto di fatto con rito abbreviato».

