Pioggia, per loro, significa lavoro. Tanta pioggia, tanto lavoro. Pompieri? No, parliamo della squadra del Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio: un nome lungo quanto le operazioni necessarie in questi giorni per la raccolta di tutti i detriti galleggianti portati a valle dai fiumi in piena della regione. «Fino ad oggi - racconta il segretario del sodalizio Fabio Schnellmann - abbiamo liberato il nostro lago da circa trecentottanta tonnellate di materiale, prevalentemente legname». In mezzo a tronchi e tronchetti, purtroppo, non manca mai qualche rifiuto gettato a monte da persone che scambiano il letto del fiume per una discarica a cielo aperto. Sui fondali del Ceresio infatti, ogni anno, i sommozzatori che si mettono a disposizione per pulire anche la parte...