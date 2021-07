Ha conquistato il pubblico (e la critica) con I laureati e, ancora, Il ciclone. Sembra ieri, eravamo negli anni Novanta. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, regista, sceneggiatore, attore e comico fiorentino che ha conquistato l’Italia (e non solo) con la sua ironia e la sua parlata tipicamente toscana. Lo abbiamo incontrato a Lugano, dove sta girando la sua ultima fatica cinematografica, Il sesso degli angeli, in uscita nel 2022. «I luganesi sono affettuosi con me» afferma, per poi lanciarsi in un paragone con Roma, Milano e le città di lago come, appunto, Lugano.