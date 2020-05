A inizio settembre, sul prato di fronte alla piscina coperta del Lido di Lugano, si comincerà a scavare. Si smetterà di farlo quando saranno stati estratti circa cinquemila metri cubi di materiali. Dopodiché, in tempo per la prossima bella stagione, si chiuderà il buco e tutto tornerà come prima, salvo per una piccola spia, un camino che prima non c’era. L’operazione richiederà un investimento di oltre 4 milioni di franchi. Stiamo parlando della nuova centrale di teleriscaldamento delle AIL, che se tutto andrà bene potrebbe entrare in funzione nell’autunno del 2021.

Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione centralizzata di acqua calda attraverso una rete a circuito chiuso costituita da tubazioni isolate e interrate. Negli immobili allacciati, l’acqua trasportata serve poi per scaldare...