Nessuna quiete dopo la tempesta. La messa in liquidazione di Lugano Airport ha scosso la politica cittadina e probabilmente continuerà a farlo per diverso tempo, considerando che tocca alla Città gestire il passaggio verso una conduzione privata dello scalo di Agno. Ma il punto adesso è un altro: quello che è successo negli ultimi mesi di vita della società. Il Municipio e il consiglio d’amministrazione potevano fare diversamente?

Secondo una parte della Commissione della gestione sì. Il suo presidente e consigliere comunale del PLR Ferruccio Unternährer fa notare ad esempio che «il rappresentante del Comune nel pacchetto azionario di LASA avrebbe dovuto ricevere dal Consiglio comunale l’istruzione vincolante di approvare lo scioglimento della SA, invece è successo tutto quasi senza che noi lo venissimo a sapere, come del resto la notizia della liquidazione: lo abbiamo appreso prima dalla stampa». Pur comprendendo i buoni propositi del Municipio, Unternährer estende la critica sull’intempestività nel coinvolgere il Legislativo al passato recente. «Quasi sempre il Municipio ha messo il Consiglio comunale di fronte a decisione obbligate, pena il fallimento della società, e alcune non ce le ha nemmeno sottoposte».

Unternährer si riferisce alla concessione e postergazione del credito in conto corrente che il Comune vanta dal 2018 nei confronti di Lugano Airport. «Questa mossa ha permesso di evitare il fallimento negli ultimi due anni, ma la Città si è assunta un rischio finanziario. E il credito in conto corrente non sarà più rimborsato: ammonta a più di 4 milioni. Da quando l’azienda ha cominciato ad avere evidenti difficoltà - prosegue Unternährer - il CdA prima e il Municipio poi si sono sempre mossi in zona Cesarini e con espedienti. Importanti e gravi accadimenti esogeni, da ultimo il coronavirus, hanno poi reso le cose ancora più complicate, ma non giustificano tutto». Nella situazione attuale, il presidente della Gestione concorda sul fatto che il destino della SA non poteva essere altro che la sua liquidazione, «ma gli aspetti formali e il rispetto delle competenze sono importanti». Unternährer poi va oltre e riflette sull’operato dell’azienda detenuta da Città e Cantone: «Nel 2006 si è voluta costituire una SA per depoliticizzare la gestione dello scalo rendendola più efficiente ed efficace: dobbiamo a malincuore concludere che le scelte fatte non sono state vincenti».



L’ultimo dibattito

Lugano Airport tornerà comunque in Consiglio comunale. Nelle prossime settimane infatti il Municipio presenterà un messaggio che dovrebbe riguardare in parte le decisioni già prese e in parte i prossimi passi previsti per assicurare una continuità allo scalo. La Città, fra le varie cose, ha deciso di farsi carico del salario di 13-14 dei 72 dipendenti attuali per garantire che l’attività non si interrompa, nell’attesa come detto che subentrino i privati. In merito alla liquidazione, il sindaco Marco Borradori fa sapere che «lo scioglimento della società è stato deciso dal solo Municipio in base alle direttive del Consiglio di Stato e della Sezione Enti Locali che, in questo periodo di quarantena, prevedono misure eccezionali per le urgenze».