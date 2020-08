Ieri sera poco prima delle 20.30 in via Stauffacher a Lugano è scoppiata una lite per futili motivi tra un 29.enne e un 26.enne, entrambi cittadini italiani residenti in provincia di Piacenza. Stando a quanto comunicato dal Ministero pubblico, dalla Polizia cantonale e dalla Polizia della città di Lugano, nel corso dell'alterco il 29.enne ha sferrato un pugno al volto del 26.enne che è poi caduto a terra picchiando violentemente la testa al suolo. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 29.enne è stato fermato sul posto da agenti della Polizia della città di Lugano. Il 26.enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Dopo l'interrogatorio il 29.enne è stato arrestato e l'ipotesi di reato nei suoi confronti è di lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.