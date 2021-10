Spaghetti al gusto di costine di maiale, storione che sembra una scaloppina al limone. No, non è magia, ma alcune delle creazioni di Michelangelo Mammoliti, chef che gioca con la mente dei commensali, proponendo il suo concetto di neurogastronomia. Lo chef 2 stelle Michelin è stato protagonista della serata di S. Pellegrino Sapori Ticino al ristorante Meta di Lugano Paradiso, dove ha proposto un menù in collaborazione con lo chef ospitante Luca Bellanca. È stata l’occasione per parlare con lo chef piemontese del suo mondo e del freschissimo annuncio del suo cambio di ristorante, una notizia che ha sorpreso il mondo dell’alta ristorazione italiana.