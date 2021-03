Tra il dire e il fare in questo caso non c’è di mezzo il mare, ma prima di un eventuale sgombero del centro sociale autogestito ci sono comunque dei passaggi da considerare e analizzare: finestre temporali, politiche e giuridiche. Partiamo proprio dagli aspetti legali. La decisione del Municipio di disdire la convenzione che permette l’uso dell’ex Macello e di dare agli autogestiti 20 giorni di tempo per andarsene può, ovviamente, essere impugnata. Gli anarchici o altri cittadini più o meno legati a loro adiranno alle vie legali? Questo il primo nodo da sciogliere. In caso di ricorso, l’autorità competente dovrà decidere prima di tutto se concedere l’effetto sospensivo, cioè se congelare la risoluzione della Città in attesa di capire se è legale oppure no. «Abbiamo già chiesto formalmente che la nostra decisione non venga sospesa» ha fatto sapere oggi in conferenza stampa il sindaco Marco Borradori. Se dovesse esserlo, i tempi si allungherebbero di mesi, se non anni. Restando in tema di tempistiche, a meno che gli autogestiti cerchino una mediazione (improbabile) o se ne vadano entro venti giorni (quasi impossibile, a meno che abbiano già pianificato di occupare un altro luogo), lo sgombero non avverrebbe subito. Come ha fatto sapere ancora Borradori, la Città dovrebbe inviare al Molino un secondo avviso formale, fissando un nuovo termine per rispettare la decisione di Palazzo civico. Se anche il secondo richiamo dovesse rivelarsi vano, la questione potrebbe sfociare in ambito penale con una violazione dell’articolo 292 sulla «Disobbedienza a decisioni dell’autorità», che è punita con una multa. Durante questa non immediata procedura, sicuramente, il Municipio di Lugano cambierà. Oggi manca esattamente un mese alle elezioni. La domanda è se il rinnovo dei poteri vada considerato una finestra politica per arrivare a una soluzione diversa dallo sgombero. Difficile dirlo. Con l’addio di Michele Bertini, l’attuale maggioranza a favore dello sfratto perderebbe un convinto sostenitore di questa via. Come la penserà chi prenderà il suo posto? E chi invece subentrerà ad Angelo Jelmini, per citare l’altro municipale che non si è ripresentato? La votazione sull’ultima decisione è finita 4-3: un margine risicato che rende l’epilogo di questa vicenda ancora più incerto. Tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare, no, ma un lago con tante ramificazioni, sì.



Assemblea in vista

Un altro passaggio importante, di cui abbiamo appena ricevuto notizia, è l’assemblea del Molino organizzata per i prossimi giorni (probabilmente sabato, seguiranno aggiornamenti) durante la quale gli autogestiti decideranno la linea da seguire.