Dopo sette anni di attività, lo Spazio 1929 cambia pelle. Affermatasi come luogo di co-working (professionisti indipendenti che lavorano sotto lo stesso tetto affittando ognuno la propria scrivania), di eventi e di momenti culturali, la Villa Gujoni di via Ciseri 3 a Lugano ospiterà presto la neofondata Impact Hub Ticino. Si tratta di un’organizzazione internazionale (ci sono oltre 110 Impact Hub nel mondo, di cui 5 in Svizzera) nata per agevolare e mettere in rete tutti i progetti che ruotano attorno al concetto di sostenibilità. In particolare, Impact Hub Ticino intende creare una comunità composta da persone con esperienze diverse che sia consapevole, collaborativa e attiva nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si parlerà di imprenditorialità, economia circolare, co-creazione, innovazione, design thinking, leadership trasformativa, investimenti d’impatto e nuove forme di lavoro.

E dello Spazio 1929 come lo conosciamo oggi, che ne sarà? Nato nel 2013 per dare la possibilità a creativi e operatori culturali indipendenti di avere uno spazio lavorativo accessibile nel cuore di Lugano, questo luogo è diventato una sorta di «officina creativa» locale, nonché un trampolino di lancio per neodiplomati o giovani tornati in Ticino dopo esperienze all’estero. Numerose, a livello culturale, le mostre d’arte, le conferenze, i concerti e gli altri eventi. Tutto questo comunque rimarrà: l’Associazione culturale Spazio 1929, in accordo con Impact Hub, continuerà ad essere attiva nella villa. «Certo che il co-working e la condivisione siano oggi importanti quanto prima, se non di più - recita una nota stampa - lo Spazio 1929 è lieto di poter cedere il testimone a Impact Hub Ticino, una felice continuità con quanto fatto fino ad ora nel segno dello sviluppo. Anche nel nostro cantone arriva una realtà effervescente, consolidata nel mondo, come questa».