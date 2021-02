«Sono molto felice, è una grande emozione per me l’arrivo della stella Michelin» racconta Domenico, evidentemente emozionato. «È un po’ il riconoscimento dei sacrifici e del lavoro che porto avanti da anni, e oggi raccogliamo i frutti di questo appassionante impegno. Vedere riconosciuta la filosofia che ci ispira e che unisce virtualmente due territori e tante diverse eccellenze è il miglior stimolo a continuare e a non fermarsi. Ora inizia il bello: la motivazione è più alta che mai e da oggi lavoreremo, io e tutta la squadra, per migliorarci e guardare al futuro con nuove idee e la passione che ci accompagna fin dal primo giorno. Per me non c’è miglior modo di ringraziare lo Splendide».