Lo sport separato dal resto: il PLR pensa a un taglio netto

Sull’accordo tra la Città e HRS per la realizzazione del polo sportivo, alcuni giorni fa, nonostante qualche scetticismo, il PLR di Lugano sembrava propendere per un sì. Sembrava. Infatti gli equilibri interni potrebbero cambiare. La direttiva sezionale, dopo aver discusso a fondo il tema, sembra ora propensa a spingere per dividere in due fasi l’operazione, dando priorità alle strutture sportive. E se il privato, a queste condizioni, vorrà tirarsi indietro, la proposta - o piano B - è che la Città, lo stadio e il palazzetto, se li costruisca da sola. L’ultima parola al riguardo ce l’avrà in ogni caso l’assemblea sezionale del partito.

«Dalla direttiva è emerso un certo tipo di pensiero, ma è giusto che sia l’assemblea a decidere – dice il presidente sezionale Guido Tognola –. E mi piacerebbe...