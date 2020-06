Stefano Artioli, Presidente del gruppo Artisa commenta: «Ci tengo in primis a ringraziare UBS per la considerazione e la fiducia riposta nei nostri confronti. È fonte di grande orgoglio aver potuto concludere questa transazione con il nostro partner UBS, che resterà presente al Suglio in qualità di inquilino. La qualità dell’edificio, la posizione perfettamente collegata ed il potenziale di sviluppo anche nelle aree adiacenti rendono per noi strategica questa acquisizione. Crediamo molto nello sviluppo del comparto di Manno che, grazie alla sua posizione centrale e agli importanti progetti in ambito di mobilità in corso, ha il potenziale per diventare, ad esempio, il Polo Ticinese della ricerca e dell’innovazione, oltre che poter allargare gli attuali contenuti amministrativi, commerciali e formativi».