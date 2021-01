Lo stadio avanza: modine a Cornaredo

La Città di Lugano ha pubblicato le domande di costruzione (riguardanti la demolizione del vecchio stadio e la costruzione di una struttura provvisoria) del futuro polo sportivo e degli eventi. Un progetto, da realizzare attraverso una partnership pubblico-privato, da 250 milioni di franchi, che ancora attende il via libera dal Consiglio comunale. Se il Municipio riceverà luce verde è possibile che già in estate venga abbattuta la tribuna Monte Brè e creato uno stadio provvisorio, con delle tribune al posto delle due curve Nord e Sud, in grado di accogliere il Football club Lugano per un paio di anni, in attesa che venga appunto ultimato il nuovo stadio (completamente coperto e da 10.000 posti a sedere).