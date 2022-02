Locomotore contro un convoglio di vagoni nella notte

(AGGIORNATO ALLE 10.30) Incidente sui binari, questa notte, nei pressi della stazione di Maroggia. Poco prima delle 00.30 un locomotore - con alla guida un 38.enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese - si è avviato a velocità ridotta in direzione nord, urtando un convoglio di vagoni fermo sulla linea. A causa della collisione, un collaboratore del macchinista e tre operai che si trovavano sul convoglio in movimento (un 40.enne svizzero domiciliato in Riviera, un 54.enne portoghese, un 42.enne portoghese e un 39.enne italiano domiciliati in Svizzera interna) sono caduti, procurandosi lievi ferite. Lo riferisce la polizia cantonale.