Luce verde al bike park che non fa l’unanimità

Il progetto per creare un bike park a Brè ha ottenuto la licenza edilizia poco prima di Natale da parte del Municipio di Lugano e ciò non è piaciuto alla sezione di Lugano di ForumAlternativo (FA Lugano), secondo cui realizzare il bike park non è una buona idea.

Del progetto - promotrice ne è l’associazione Cai e Baregott - si parla almeno dal 2017, ma la domanda di costruzione risale a inizio 2019. Il bike park dovrebbe sorgere su un’area oggi adibita a pascolo e un tempo a discarica: Il parco intende offrire un circuito di gobbe e salti che serve agli esperti per allenarsi e ai principianti per avvicinarsi alla disciplina. Si compone di curve, salti, rampe, paraboliche, cunette e dossi realizzati con materiale terroso, legno e metallo (per le strutture di sostegno).

Il progetto è contestato da parte della popolazione locale: già nel 2017 era stata consegnata al Municipio una petizione contraria sottoscritta da 120 persone, e anche in occasione di una serata pubblica a ridosso della presentazione della domanda di costruzione erano state avanzate critiche (fra i contrari anche l’associazione Uniti per Brè). A preoccupare è in particolare l’impatto che il parco potrebbe avere sul traffico, in quanto i critici temono che un maggiore afflusso in vetta possa fare collassare la situazione viaria e dei parcheggi. Il Municipio di Lugano ha però ora concesso la licenza edilizia, e FA Lugano parla in una nota di volontà popolare «asfaltata», in quanto le critiche non sarebbero state ascoltate: «Spetterà ora agli oppositori verificare se la licenza edilizia potrà essere messa in discussione».