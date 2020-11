A Lugano è tutto deciso: dal 1. dicembre al 6 gennaio, il tradizionale mercatino natalizio, «Luci di Natale», tornerà in Piazza della Riforma. Una situazione, questa, che Raoul Ghisletta (PS), Laura Méar (PLR) e Nina Pusterla (PS) hanno definito «surreale».

In un’interpellanza interpartitica, i tre si sono rivolti al Municipio di Lugano chiedendo lumi sulla decisione di installare «ben 50 casette» con la pandemia in corso.

«La decisione è stata presa a maggioranza contro il parere dell’Unità di coordinamento cittadina che opera per la tutela della delicata sicurezza sanitaria a Lugano», fanno notare i tre. «La pubblicità è in pieno corso per attirare le folle, tanto più che Lugano sarebbe forse l’unica città d’Europa ad organizzare un mercatino di Natale».