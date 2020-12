Attorno al grande abete posato come da tradizione in piazza della Riforma, Lugano ha pensato a cinque momenti per sottolineare le festività di Natale e riscaldare gli animi delle persone. Vediamoli. Varcando la soglia del Municipio, fino al 6 gennaio, il patio ospiterà una cinquantina di spettacoli per bambini: musica, teatro, clownerie e laboratori creativi ai quali sarà possibile partecipare annunciandosi tramite la piattaforma prenota.lugano.ch. Uscendo dal patio, dal 5 al 24 dicembre rivedremo i mercatini: 50 casette, collocate a distanza di sicurezza, che proporranno le apprezzate specialità gastronomiche locali e che si snoderanno tra piazza Manzoni e piazza della Riforma, piazzetta Maraini, piazza San Carlo e Cioccaro, contrada di Verla e piazzetta della Posta. Un terzo momento potrà essere vissuto in piazzetta San Rocco grazie alla fantasia di luci e basi musicali a tema che illumineranno le facciate dei palazzi: un’idea dell’Associazione Vivi Lugano concretizzata grazie al sostegno di Artisa Foundation e in collaborazione con la Città.