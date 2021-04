Così come gli scarti vegetali col giusto trattamento pian piano si possono tramutare in terriccio ricco di sostanze nutritive, valorizzandoli, così il progetto cantonale di installare un centro di compostaggio di valenza regionale fra Taverne e Ponte Capriasca (dove già da tempo opera una ditta attiva in quest’ambito) sta pian piano fermentando. Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha infatti chiesto l’approvazione del Piano d’utilizzazione cantonale (PUC) per l’area, vale a dire lo strumento pianificatorio che getta le basi per la realizzazione del centro.

Ventimila tonnellate l’anno

Tramite il PUC il Cantone «predispone la possibilità per tutti i comuni del Luganese di valorizzare al meglio gli scarti vegetali di cui devono garantire la raccolta e lo smaltimento, con metodi e infrastrutture...