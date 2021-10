Per diventare un «Comune amico dei bambini», i bambini è meglio ascoltarli. Di più: necessario. Ed è quello che Lugano intende fare, invitando i nati fra il 2002 e il 2006 a prendere parte a un sondaggio online (www.lugano.ch/sondaggio-giovani-2021). Sondaggio che ha la finalità di raccogliere riflessioni, bisogni e aspettative dei giovani. I dati che emergeranno saranno utili alla Città per sviluppare nuovi progetti di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sondaggio è suddiviso in aree tematiche per comprendere il grado di conoscenza dei servizi offerti, valutare il coinvolgimento dei giovani nella vita civica e valorizzare le loro proposte.

L’operazione rientra - ed è la seconda fase - del processo di certificazione UNICEF «Comune amico dei bambini», che prevede esplicitamente il coinvolgimento dei giovani. A tal proposito la Città invierà circa tremila buste nominali a chi ha fra 14 e 19 anni, invitandolo a partecipare al sondaggio. Un invito rivolto anche ai genitori e alle scuole affinché la risposta sia massiccia.

Di cosa si tratta

«La Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza stabilisce i doveri degli Stati «per assicurare a ogni bambino il miglior inizio possibile dell’avventura nella vita» - ricorda Lorenzo Quadri, municipale e capodicastero Formazione, sostegno e socialità. - In Svizzera, spetta principalmente ai Cantoni e ai Comuni mettere in pratica i principi sanciti dalla Convenzione. L’adesione all’iniziativa UNICEF si rivela importante non solo per la Città, attraverso il contributo che ciascun giovane può dare, ma anche per i minori nel consolidare i loro diritti alla partecipazione».

L’iniziativa dell’UNICEF mira a migliorare l’ambiente di vita dell’infanzia valutando il rispetto dei diritti alla protezione, al sostegno, alla parità di trattamento e all’essere ascoltati nei settori dell’amministrazione e della politica, della scuola, dell’assistenza complementare all’operato della famiglia, della protezione dei bambini e degli adolescenti, della salute e del tempo libero e dell’ambiente residenziale. Dopo l’attivazione di «un’officina del futuro con bambini e adolescenti» ( di cui il sondaggio è parte), Lugano dovrà presentare un piano d’azione che verrà valutato dall’UNICEF.

Quanto è già stato fatto

Ieri, durante la conferenza stampa che ha presentato lo stato d’avanzamento del progetto, Quadri ne ha anche approfittato per ricordare quanto fatto sino a oggi per i più piccoli in città: «Lugano si è sempre mostrata sensibile alle questioni giovanili, tanto da dedicarvi un ufficio dell’amministrazione già nel 1992. Siamo stati il primo comune in Ticino a introdurre un servizio di prossimità per i giovani e offriamo anche due centri giovanili aperti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni». Inoltre, nell’ambito dell’orientamento formativo e del sostegno al primo impiego, il servizio comunale LuganoNetWork concretizza - attraverso collaborazioni con enti, associazioni, aziende private e il Comune stesso - alcune misure per l’inserimento giovanile nel mondo del lavoro, scaturite soprattutto dall’analisi delle misure d’intervento a sostegno dell’occupazione che la Città ha affidato nel 2020 allo Studio Consultati SA. Uno dei principali target di intervento è rappresentato da giovani senza formazione né lavoro.

Infine, è stata citata la recente decisione di mettere a disposizione dei giovani lo Studio Foce tre sere alla settimana. Giovani che potranno quindi gestirlo in semi autonomia. Al contempo, il Servizio di prossimità ha intensificato la presenza nei luoghi di aggregazione dei giovani con momenti di prevenzione ad ampio spettro.

