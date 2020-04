Il coronavirus sta assestando colpi pesanti alle aziende di Lugano e l’azienda-Città non fa eccezione. Pesanti come il messaggio lanciato due settimane fa su queste pagine dal capodicastero Michele Foletti: rischiamo di sprofondare come nel 2013, l’anno del Consuntivo chiuso a meno 50 milioni e seguito da una vasta manovra di risparmi. La reazione degli altri municipali nei confronti del tesoriere è stata critica, della serie: già siamo in una situazione di emergenza e ansia, non è il caso di portare altra negatività con previsioni catastrofiche e premature. Sembra la polemica di sette anni fa su Lugano che «rischia il fallimento», solo che stavolta Foletti è solo.



Non solo parole

Accantonando l’aspetto comunicativo, siamo sicuri che era meglio non sollevare il problema? Il capodicastero diceva che la Città, con l’economia praticamente ferma, avrà meno gettito dalle aziende e anche dalle persone fisiche, dato che con l’orario ridotto in molti guadagnano solo l’ottanta percento del salario. Altre entrate spariranno del tutto, almeno per un po’: l’affitto di strutture come il LAC, il Centro esposizioni, il Palacongressi. Inoltre il Comune ha congelato le pigioni dei suoi inquilini commerciali. Meno entrate, ma anche più uscite: su tutte quelle che serviranno a rimettere economicamente in piedi la regina del Ceresio. Si può discutere su quanti milioni costerà tutto ciò, ma non sul fatto che il prezzo, rispetto al budget, sarà elevato.



Evitare una «carestia»

In parole povere dovremo o rinunciare a qualcosa (investimenti, progetti, servizi), o pagare più imposte, o ambedue le cose. A meno di aumentare il debito verso terzi e superare la soglia del miliardo. Il sindaco Marco Borradori invita a guardare la cosa da un’altra prospettiva: evitare quella che lui chiama una «carestia». Non di cibo, ovviamente, o almeno non in senso stretto. «Spero non ci sia una carestia di speranza, di aspettative, di lavoro, di voglia di ricostruire. Invece bisogna ricostruire e la Città deve fare la sua parte». Ciò significa investire, mettere in circolo denaro. «In modo intelligente e mirato» precisa Borradori. «È giusto stare attenti al bilancio, ma a volte bisogna sapersene staccare. E il fatto di aver risanato le finanze nel 2013 ci permette di affrontare il presente con più margine di manovra». D’accordo, ma come verrà pagato il prezzo della crisi? «Di sicuro andremo incontro ad alcune rinunce – ammette il sindaco – ad esempio ritardare qualche investimento. Si può accettare anche un aumento, moderato, del moltiplicatore. L’importante è fare in modo che la società ci creda ancora, che non si spenga».



A fondo perso

Borradori non lo ribadisce, ma neanche lui ha gioito per l’uscita di Foletti. Gli altri invece lo sottolineano. Lorenzo Quadri invita «a non fasciarsi la testa adesso», Cristina Zanini Barzaghi e Angelo Jelmini parlano di «previsione prematura», Michele Bertini sottolinea «la responsabilità di non fomentare ulteriori paure», mentre Roberto Badaracco ricorda che «non sappiamo quanto durerà la crisi». La domanda di fondo tuttavia rimane: come far quadrare i conti? «Senza dubbio – spiega Bertini – dovremo rivedere le nostre priorità per poter sostenere le attività cittadine, che dovranno beneficiare di aiuti a fondo perso per le pigioni o del rimborso di eventuali prestiti contratti a causa del virus. Sarà poi importante investire in progetti che facciano lavorare le aziende e gli artigiani locali». A proposito: per il vicesindaco andrebbe semplificata la procedura della legge sulle commesse pubbliche, «altrimenti molte piccole aziende non potranno aggiudicarsele».



Col senno di poi

L’obiettivo di sostenere le imprese fa l’unanimità. «Quando c’è una forte crisi – osserva Badaracco – l’ente pubblico non deve rinviare o rinunciare agli investimenti, ma essere anticiclico e aiutare le aziende con mandati pubblici». Però servono i soldi e Badaracco ripensa agli ultimi abbassamenti del moltiplicatore. «Con il senno di poi, potrebbero apparire sbagliati: le risorse sono importanti e se Lugano vuole aiutare i cittadini e l’economia deve poterne disporre».



Al centro della scena

Che fare dunque, rialzare la discussa imposta? «Non possiamo pensare a un maggior carico fiscale nei confronti di persone già in difficoltà – risponde Jelmini – Dobbiamo rifare l’esercizio del 2013: selezionare le spese, decidere le priorità». La pensa così anche Lorenzo Quadri: «Si tratta di capire dove possiamo ridurre, anche se in certi ambiti, come la promozione dell’impiego, la spesa va aumentata. Inoltre dobbiamo continuare a progettare: quello non costa molto. Il moltiplicatore è l’ultima ratio». Sul progettare Zanini Barzaghi è d’accordissimo. «Se il moltiplicatore non fosse stato abbassato avremmo più risorse... ma è inutile rimuginare sul passato. Dobbiamo lavorare e promuovere la solidarietà all’interno della società civile». La sfida insomma non è solo economica. Ciò non toglie che i conti torneranno al centro della scena dopo un periodo di ritrovata normalità. «Siamo stati bravi e fortunati» diceva Borradori nel 2015 in merito al consuntivo dell’anno precedente. Fortunati per le sopravvenienze fiscali, bravi per la riduzione dei costi e l’aumento dei ricavi. L’impressione, nei prossimi anni, è che la Città dovrà essere soprattutto brava.