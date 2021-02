Ha suscitato un certo scalpore l’articolo pubblicato oggi dal settimanale «ilCaffè» in merito alle scelte fatte dal Municipio sulle due cordate selezionate per la gestione dell’aeroporto di Lugano Agno. Il domenicale ha pubblicato i dettagli del rapporto il gruppo di lavoro incaricato di valutare i sette candidati per la rinascita dello scalo avrebbe indicato un solo gruppo con tutte le carte in regola per lo sviluppo di questo progetto: gli Amici dell’aeroporto, i cui promotori sono sir Lindsay Owen-Jones e la famiglia Bonomi. Dopo aver letto il rapporto, il Municipio aveva comunque deciso di incontrare i gruppi considerati più affisabili e aveva optato per selezionare anche il progetto di Artioli per la seconda fase del concorso. Perché stando a nostre informazioni, durante l’ultima audizione il progetto di Artioli avrebbero fatto una buona impressione mentre quello degli Amici avrebbe perso qualche punto. Ora, dal rapporto del gruppo di lavoro sembrerebbe che ad Artioli sarebbe stato accordato un termine di 40 giorni oltre il termine di inoltro dell’offerta. Il tutto al di fuori di ogni regola. L’imprenditore ticinese ha subito replicato alle accuse parlando fra l’altro di conflitti di interessi all’interno del gruppo di lavoro. Ma andiamo con ordine.

Garanzia finanziaria OK

Al portale tio.ch ha detto che non corrisponde al vero che gli è stata accordata una proroga di 40 giorni per fornire le necessarie garanzie finanziarie di 10 milioni di franchi: ««Le garanzie sono state presentate fin dall’inizio in conformità alle prescrizioni della “call for interest”. Il gruppo di lavoro ha poi posto esigenze supplementari circa la forma della garanzia, per cui il Municipio ci ha assegnato un termine di 5 (e non 40) giorni per darvi seguito». E così è stato fatto, tanto che il Municipio ha potuto includere il progetto di Artioli fra i due papabili rimasti.

Borradori: «Tutto in regola»

Intanto qualcuno ha sollevato il dubbio che l’Esecutivo luganese abbia riservato un trattamento di favore ad Artioli. «Niente di tutto questo» ha riferito il sindaco Marco Borradori ai microfoni della RSI. Ha spiegato che si è trattato di un equivoco. Nella «call for interest», una sorta di bando di concorso, non era espressamente indicato un termine per l’inoltro delle candidature. Una data, il 18 dicembre, era comunque stata fissata dal gruppo di lavoro perché era sua intenzione presentare il rapporto alle autorità comunali entro la fine dell’anno. Borradori ha specificato che gli Amici dell’aeroporto avevano presentato una documentazione completa, mentre ad Artioli sono stati concessi cinque giorni per mostrare la garanzia finanziaria di 10 milioni di franchi. Cosa che è stata fatta.

Incompreso

Intanto Artioli – che abbiamo incontrato venerdì scorso – è partito alla carica contro il rapporto del gruppo di lavoro. In una lettera raccomandata al Municipio scrive di ritenere che «diverse considerazioni espresse in detto rapporto sul nostro progetto, siano assolutamente non corrette, dovute, nella migliore delle ipotesi, a un’interpretazione errata di quanto noi esposto».

Si ribadisce che l’obiettivo primario è «volto ad ottenere una gestione sana ed efficace delle attività aeroportuali». Nella missiva vengono poi sottolineate altre questioni non prese nella debita considerazione dal gruppo di lavoro. «Evidentemente in questa situazione non possiamo immaginare che le trattative future possano essere svolte con detto gruppo, che manifestamente ha reso un rapporto assolutamente ingiusto e non corretto circa il nostro progetto».

Commistione di ruoli

E come accennato all’inizio, nella raccomandata, si fa riferimento a una situazione di conflitto di interessi: «Detto gruppo di lavoro, che, se siamo stati correttamente informati, era stato inizialmente composto dalla rappresentante dell’altra cordata prescelta, di cui avrebbe pure fatto parte (salvo poi passare dall'altra parte), non ha più la nostra fiducia e chiediamo pertanto formalmente di avere altri interlocutori in occasione delle future trattative».

Di tutta questa faccenda, secondo nostre informazioni il Municipio si occuperà nel corso della seduta di giovedì prossimo. R

