Lugano Airport SA (LASA) ha comunicato oggi al personale chi dal 1. giugno entrerà nel team ridotto ripreso a tempo determinato dalla Città di Lugano per la gestione operativa dell’aeroporto nell’ambito del progetto Transition. A 41 collaboratori è stata comunicata la cessazione del rapporto di impiego. La Città di Lugano si è impegnata a fornire un supporto per favorire il loro ricollocamento. La nuova struttura impiega 21 collaboratori. Capo d’aerodromo è stata confermata Julia Detourbet, attiva in questo ruolo dal 2013.

«A tutti i collaboratori - si legge nel comunicato stampa di LASA - e in particolare a coloro ai quali non è stato possibile offrire l’opportunità di continuare la loro apprezzata collaborazione nel nuovo progetto, organi e dirigenti di LASA, autorità comunali e cantonali sono riconoscenti per la preziosa collaborazione durante questi anni, in cui tutti hanno dimostrato competenza, abnegazione, disponibilità e un forte attaccamento alla società e all’operatività dello scalo di Lugano-Agno».

La scelta delle persone che compongono il team che dovrà garantire la continuità operativa dell’aeroporto, si legge nel comunicato, «è stata molto difficile» e si è basata su due criteri: la copertura delle funzioni operative richieste dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e la tipologia di servizi erogati a partire dal 1. giugno. Si è tenuto conto, in particolare, delle certificazioni del personale e della possibilità di essere «multifunzionali».

Il progetto Transition scaturito dal gruppo di lavoro costituito dal Municipio di Lugano nel mese di marzo ha cercato in via prioritaria una soluzione - seppure transitoria e con alcune limitazioni negli orari di apertura - atta a garantire la continuità operativa dell’aeroporto. Obiettivo: permettere agli operatori, alle aziende e ai privati che hanno nello scalo un punto di interesse economico e lavorativo di pianificare la loro attività, compatibilmente con il particolare momento legato alla pandemia COVID-19. Una chiusura temporanea dello scalo avrebbe, infatti, ulteriormente aggravato le conseguenze negative già indotte dal periodo di lockdown che nel mondo dell’aviazione sta avendo un impatto molto importante.

Il periodo di transizione permetterà alla Città, assumendosi in proprio e a tempo determinato la gestione operativa dello scalo, di procedere con l’iter istituzionale necessario al trasferimento della gestione aeroportuale a privati. «Il progetto Transition - conclude il comunicato - potrà essere reso operativo in tempi estremamente brevi grazie alla piena collaborazione di tutte le parti in causa, un particolare ringraziamento va all’UFAC per la disponibilità dichiarata a trattare in tempi rapidi la soluzione proposta dalla Città accompagnandone la sua realizzazione. Un sentito e doveroso ringraziamento al personale che ha vissuto mesi molto difficili e nell’incertezza del loro futuro e a clienti, fornitori e a tutti i partner presenti sullo scalo per aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi dalla Città di non interrompere l’attività ad Agno».

