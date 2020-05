I consiglieri comunali di Lugano Demis Fumasoli (ForumAlternativo, gruppo PS) e Simona Buri (PS) hanno inoltrato un’interpellanza al Municipio per far luce sul nuovo organigramma di Lugano Airport SA (LASA), Nel testo si legge: «Inutile nascondere l’amaro in bocca per come sia finita la storia di LASA. Inutile aggiungere, che la storia era scritta da tempo, tant’è che la persona responsabile di seguire il fallimento, il signor Ponti affiancato da una équipe, è già al lavoro da febbraio! Ciò che, ora come ora, fa riflettere, sono le nomine o i licenziamenti, dipende da che parte la si vuole guardare. Sin dall’inizio infatti - a questo punto esclusivamente per semplice propaganda potrei dire – gli esponenti dei maggiori partiti e movimenti, sia a livello comunale che cantonale, hanno sempre fatto la voce grossa, e il messaggio era sempre il medesimo, gridato a forte voce: non votiamo contro l’aeroporto perché molte persone, tra cui nuclei familiari ecc..., verranno lasciate a casa, e questo noi non lo permetteremo! Oltre che lasciare a casa marito e moglie (con figli piccoli) che lavoravano entrambi per LASA, potrei fare pure l’esempio dell’impiegato a cui mancavano ormai pochi mesi al pre-pensionamento! Triste poi che non si è voluto cercare un ricollocamento, e che il piano sociale, presentato attraverso il MMN 10592, non sia molto comprensibile! Secondo molti quindi, e concludo prima di porre le domande, il nuovo organigramma rappresenta il solito fare politico: gli amici degli amici!». Dopo questo preambolo, i consiglieri comunali luganesi chiedono al Municipio: