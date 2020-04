Lugano Airport getta la spugna

La Lugano Airport SA (LASA) va in liquidazione. Il consiglio d’amministrazione della società, di proprietà della Città di Lugano per l’85,5% e del Cantone per il 12,5%, ha deciso di mettere fine a una lunga agonia finanziaria e quindi di rinunciare a velleitari piani di rilancio dello scalo e dei voli di linea con altri soldi pubblici. Non ci saranno quindi le votazioni popolari sulla ricapitalizzazione decisa dal Legislativo di Lugano e dal Gran Consiglio. La crisi del coronavirus che ha colpito l’aviazione mondiale ha ulteriormente aggravato le prospettive, ma non è la vera causa del dissesto strutturale dell’aeroporto di Agno, abbandonato da tutte le compagnie. Oggi pomeriggio il Municipio di Lugano, il Cantone e i vertici di LASA spiegheranno nel dettaglio questa decisione. L’aeroporto comunque non chiuderà. Vi è infatti il progetto di passare ai privati la gestione dell’aviazione generale.