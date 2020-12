Si scoprono le carte, almeno parzialmente. Dopo la cordata Marending-Artioli and Partners, un altro dei sette gruppi candidati a gestire lo scalo di Agno prende posizione pubblicamente. È la cordata Amici dell’Aeroporto guidata da Sir Lindsay Owen-Jones, che ha diffuso un comunicato per presentare da chi è composta. Su quella che sarà la proposta, «stante la procedura in corso», il gruppo per il momento non entra nei dettagli. Anche – presumiamo – per non avvantaggiare gli avversari.

«La visione degli Amici dell’Aeroporto coincide con quella indicata dalla Città nel bando - leggiamo sulla nota stampa - e prevede, in caso di esito positivo della procedura e in particolare della complessa trattativa con la Città, un progetto aziendale ambizioso, sostenibile e finanziariamente solido. Non si tratta...